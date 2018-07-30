Adıyamanlı yüzücüler madalyalarla döndü

ETAP Gelişim Projesi Bölge Yarışlarında Adıyamanlı yüzücüler madalya kazandı.

Yüzme sporuna karşı ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Adana’da düzenlenen yarışlara katılan sporcularımızdan Helin Kurt A1 ve B2 barajını, Cuma Arda Özkelle A1 barajını, Elif Aysima Doğan A2 barajını, Muhammet Enes Elvermez B2 barajını geçerek madalya kazanmıştır. Katıldığımız her yarışta ya da müsabakada Adıyamanlı gençlerimizin elde ettiği dereceler ve madalyalar bizleri gururlandırıyor. İlimizi başarı ile temsil eden yüzücülerimiz federasyonunun belirlemiş olduğu barajları geçerek madalya ile ödüllendirilmiştir. Ben antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.