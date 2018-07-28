Adıyamanlılar çiğ köftenin karikatürünü çizdi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ‘çiğ köfte bizim tescilli ürünümüz’ diyerek, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının ‘etsiz çiğ köfte’ coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusuna itiraz etti. Şanlıurfa’nın tescili ürününün ‘etli çiğ köfte’, Adıyaman’ın ise ‘etsiz çiğ köftenin coğrafi işaret tescilini aldığını belirten Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan itirazı reddetti.

Milletvekillerinin ve çeşitli yetkililerin katılımı ile Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen tören ile tescil belgesi Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu’ya teslim edildi.

Etsiz çiğ köftenin tescilinin alınmasının ardından kentte çiğ köfte ile ilgili karikatürler yapılmaya başladı. Adıyaman’daki karikatür sanatçısı Ahmet Akil Yağınlı, çizdiği karikatür ile Adıyaman’ın birkaç özelliğini yansıtmak istediğini belirterek, "Çiğ köfte leğeninin içinde tarih turizmimizin simgesi Nemrut Dağı, inanç turizmimizin ana omurgası Sahabe Türbesinin Kubbesini yansıtacak şekli de ‘Adıyaman’ yazısının başında göstermeye çalıştım. Amaç gündemi özetlemeye ve ilimizin tanıtımına katkı sunmak" diye konuştu.