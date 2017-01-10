Adliye önündeki şüpheli şahsın üzerinden silah çıktı

Adıyaman Adliyesi önünde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıstan birinin üzerinde tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Adliyesi önünde bekleyen 4 kişinin durumundan şüphelenen polis ekipleri harekete geçti. Yanlarına polislerin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların birinin üzerinde bir adet tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ile 21 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların adliyede görülen bir davaya katılan şahısların yakınları olduğu öğrenildi. 4 şahıs daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.