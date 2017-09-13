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13 Eylül 2017 17:50

Adliyede personeline stres ve zaman yönetimi semineri

Adıyaman Adliye Sarayında, çalışan personele stres ve zaman yönetimi konulu seminer verildi.

Adliyede personeline stres ve zaman yönetimi semineri

13 Eylül 2017 17:50


Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İpek Yolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında iş yaşamında stres yönetimi ve stresle başa çıkma stratejileri konularında Eğitimci Taşkın Tahmaz tarafından sunum yapıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, cumhuriyet savcıları, hakimler, kurum yöneticileri, açık ve kapalı cezaevi, denetimli serbestlik ve adliye personelinin katılımıyla stres ve zaman yönetimi konulu seminer gerçekleştirildi.


Konu ile bilgi veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, “Bu seminerle stresle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi ve bu bilgiler sayesinde iş ve sosyal hayatta yaşanabilecek stresi en aza indirgemek amaçlanmıştır” ifadeleri yer alındı. Yapılan eğitim sonunda Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak Eğitimci Taşkın Tahmaz’a katılımlarından dolayı teşekkür edip plaket verdi.




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