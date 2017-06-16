Adnan Akcan Ramazan kampanyalarını açıkladı

Adnan Akcan, satışı ve inşaatı devam eden tüm projelerinde peşin alımlarda yüzde 20’ye varan indirim fırsatları olduğu ve taksitlerle ödeme kolaylıkları sunan Ramazan kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Tüm projelerde peşin alımlarda yüzde 20’ye varan indirim ve taksitlerle ödeme kolaylıkları sunduklarını belirten Adnan Akçan, “60 Ay sıfır vade farkı imkanı sunan Akcanlar İnşaat Ramazan kampanyası, 120 aya kadar olan vadelerde de sadece yüzde 0,45 vade farkı ile ev almak isteyenlere avantajlar sağlıyor. Gölbaşının hızla gelişen, merkezi iş alanlarına yakın mahallelerinde hayata geçirdiği projelerine Ramazan ayının bereketini taşıyan Akcanlar İnşaat, dileyenlere şirket bünyesinde peşin fiyatına 18 ay finansmanı da sağlıyor. Farklı ödeme seçeneklerine sahip kampanyada 0 peşinat imkanı da bulunuyor. Vadeli alımlarda 72 ay sıfır faiz kampanyasından faydalanmak isteyenler yüzde 25 peşinat ödedikten sonra yüzde 25’lik kısmı ara ödemeyle, kalan yüzde 50’lik kısmı ise eşit taksitlerle vade farksız ödeyebiliyor” dedi.