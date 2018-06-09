Adnan Akcan’da Kadir Gecesi mesajı

İşadamı Adnan Akcan yayınladığı mesajında, "Tüm duaların kabul edileceği ve Allah’ın rahmetiyle bereketinin yeryüzüne tecelli edeceği Kadir Gecesinde, ülkemizin birliği, bütünlüğü, milletimizin mutluluğu, refahı için birlikte dua edelim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem’den kurtuluş günahlardan arınma vesilesi olan Mübarek Ramazan ayının son günlerinde bu denli önemli bir geceye ulaşmanın da mutluluğunu içtenlik ile yaşayalım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) Kadir Gecesinin Ramazan Ayının son 10 gününde aranmasını ve bu geceyi ibadetle geçirilmesindeki feyiz ve bereketi müjdelemişti. Bu idrak ile bütün Müslüman kardeşlerimizin, Peygamber Efendimizin (sav) müjdelediği bu gecenin feyiz ve bereketinden faydalanılmasını, dua ve niyazlarının kabul edilmesini yüce Allah’tan (cc) diliyor. Kadir Gecesinin bütün İslam alemine hayırlara vesile getirmesini Yüce mevladan niyaz ederim" diye konuştu.