ADYÜ DEHAM hizmet için gün sayıyor

Bina, fiziki koşullar ve teknolojik cihaz anlamında eksiksiz hale gelen ADYÜ DEHAM’ın hem Adıyaman için hem de ülkemiz açısından önemli çalışmalara imza atması bekleniyor. ADYÜ DEHAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bina olarak fiziki şartların tamamlandığını ve teknolojik açıdan da eksiklerinin bulunmadığını belirterek merkezde donanımlı 2 laboratuar ve araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere 2 ameliyathane, bunun yanı sıra 1 basit girişim odası, 1 karantina, 5 üretim odası, 1 pre-op, 4 post-op odası bulunduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Doğan, "Üst düzey teknolojik sistemler ile uluslararası etik standartlara uygun IVC kafeslerde deney hayvanlarının üretim ve bakımının sağlanmasının yanı sıra donanımlı ameliyathane ve laboratuarları ile de araştırmacılara etik, konforlu ve bilimsel açıdan zengin bir çalışma ortamı sunacaktır. Merkezimiz için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden ’sıçan, fare ve tavşan için deney hayvanı üretici, kullanıcı, tedarikçi kuruluşlara mahsus kuruluş izni’ alınmıştır. Merkezimiz bünyesinde düzenlenecek kurs ve konferanslar, özellikle deney hayvanları ile çalışmalara yeni başlayan öğrenci ve genç akademisyenlerin gelişimi için önem taşımaktadır. Ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim amaçlı deneyler teorik bilginin pekişmesine imkan oluşturacaktır. Merkezimizde fare, sıçan ve tavşan üretimi yapılacaktır. Deney hayvanları sertifikalı ve ruhsatlı en uygun merkezden temin edilecek olan lisanslı saf ırklardan üretilecektir. Hayvan giriş ve çıkışları Hepafiltreli Laminar Air Flow kabinler ile sağlanacak olup karantina süresi sonunda hayvanların Merkeze kabulü yapılacaktır. Tüm hayvanlar IVC (Individually Ventilated Cages) kafeslerde barındırılacak ve bulundukları ortamdan tamamen izole edilebilecektir. Merkezimizin güvenliği kartlı geçiş sistemi ile sağlanacak, yetkisiz kişilerin üretim ve çalışma odalarına girişi engellenmiş olacaktır. Araştırmaların sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla laboratuarlar randevu sistemi ile hizmet verecektir. Yönetim Kurulunca belirlenen etik şartları sağlayan araştırmacılara merkez üretim ve randevu sistemine en uygun çalışma zamanı ve ortamı sunulacaktır. Merkezde çalışan, deney hayvanları konusunda eğitimli ve uzman personel araştırmacıların bilimsel faaliyetlerine teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunacaktır. Laboratuarlarda yer alan alet ve ekipmanlar dezenfeksiyon ve sterilizasyon ünitelerinde uygun yöntemlerle, deneylerde kullanılmak üzere hazırlanacaktır.

Yapacağımız çalışmalarla üniversitemiz toksik ajanların oluşturduğu sıkıntılar ön çalışmalarla tanı, teşhis ve en önemlisi tedavi edilme imkanı bulacaktır” ifadelerini kullandı.