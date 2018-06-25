ADYÜ Kale Adıyaman halkının hizmetine açıldı

Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün gayretleri ile birlikte yeşili, eğitim kalitesi, doğası ve sosyal alanlarıyla birlikte hızla büyümeye devam eden Adıyaman Üniversitesi, Adıyamanlı vatandaşlara çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Daha önce gerek sosyal gerekse de kültürel anlamda birçok projeye imza atarak eserlerini öğrencilerinin, çalışanlarının ve Adıyaman halkının hizmetine sunan üniversite, bünyesinde Adıyaman manzaralı seyir terası, gözlem kulübesi ve çay evi bulunan ADYÜ Kale projesini hayata geçirdi. Dinlenme ve çay içmek için ayrılan nezih ortamın yanı sıra çocuklar için oyun grupları, sağlık yaşam için spor araç gereçlerinin yer aldığı ADYÜ Kalede misafirler yeşile, doğaya ve bol oksijen eşliğinde Adıyaman manzarasına doyacak. Yapılan çalışmalar ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan ve Adıyaman’a bir hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rektör Gönüllü, Adıyaman halkı ile iç içe bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediklerini belirtti.

Rektör Gönüllü, "Adıyaman kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara da aktarabilmek adına 2014 yılında Adıyaman Evini, 2015 yılında Minyaman Çarşısını ve 2018 yılında ise Yaşayan Kültürel Hazineler Müzesi projesini ve evinin hemen alt kısmında Adıyaman manzaralı seyir terası, gözlem kulübesi ve çayevini bünyesinde barındıran ADYÜ Kale projesini hayata geçirdik. Burası vatandaşımızın görmesini arzu ettiğimiz bir alan oldu. İleriki günlerde film gösterimlerimiz de burada olacaktır. Havası ve manzarası ile kültürel bir miras oluşturduğumuza inanıyorum. Burayı ziyaret eden misafirlerimiz hem Adıyaman kültürünü tanımış hem de hoş vakit geçirmiş olacaklardır. Tüm vatandaşlarımızı Adıyaman Üniversitemizi ziyaret etmeye ve hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.