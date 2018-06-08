ADYÜ Kreşin miniklerinden yılsonu etkinliği

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, eşi Nejla Gönüllü, Kreş Müdürü Mehmet Süzen, üniversite çalışanları ile kreş öğrencileri ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü yaptı.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, üniversite bünyesinde iki yıl önce kurulan kreşin gerek fiziki yapısı gerekse de eğitimci kadrosuyla tamamlandığını belirterek, “Binalar, içindeki insanlarla değer kazanır. Amacımız yarınlarımız olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bunun için uzman kadromuzu kurduk ve çalışmaya başladık. Zaman bizlere tecrübe de kazandırdı. Kreşe ilgi de her geçen yıl artıyor. Ben buradan emeği geçen tüm kreş çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından kreşte yer alan yıldızlar ve afacanlar sınıfları gösteri yaptı. Çeşitli Türkçe ve İngilizce şarkıların yanı sıra minikler çeşitli dans gösterileri de yaptı. Miniklerin beğeni toplayan gösterisi hem eğlendirdi hem duygulandırdı.

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunlarından Müzik Öğretmeni Burak Didinbaş tarafından Adıyaman yöresine ait türkülerin yer aldığı mini konser ile devam eden programın ardından Rektör Gönüllü tarafından solist ve müzisyenlere teşekkür belgesi verildi.