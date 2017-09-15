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15 Eylül 2017 14:32

AEP kapsamında ‘eğitici eğitimi’ alan kişiler sertifikalarını aldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı kapsamında verilen ‘eğitici eğitimi’ sonrasında katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

AEP kapsamında ‘eğitici eğitimi’ alan kişiler sertifikalarını aldı

15 Eylül 2017 14:32


Aile Eğitim Programının (AEP) daha fazla aileye ulaşması ve yaygınlaşması için 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitici eğitimi sonunda katılımcılar sertifikalarını aldı. Konusunda uzman kişiler tarafından beş gün boyunca medya, eğitim, hukuk, sağlık, iktisat ve alanlarında eğitimler verildi.


Adıyaman’da çeşitli kurum ve kuruluşlardan 32 kişinin katıldığı eğitim sonunda tamamına sertifika verildi. Sertifikaları Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Emin Karadeniz tarafından verildi.


Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman Denetimli Serbestlik, Memur-Sen ve Kamu Sen, Adıyaman Barosu, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk eğitim Merkezinden 32 personel eğitici eğitimi aldı.




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