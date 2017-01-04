AFAD Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hayat kurtardı

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), arama ve kurtarma ekipleri 2016 yılı içerisinde birçok olaya müdahale etti.

2016 yılı içerisinde trafik kazası, mahsur kalma, boğulma, göçük ve çökme, hayvan kurtarma, kayıp şahıs arama başta olmak üzere bir çok olaya müdahale etti. AFAD ekipleri 2016 yılı içerisinde 81 olaya müdahalede ederek, hayat kurtardı.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü arama ve kurtarma ekipleri 2016 yılı içerisinde 57 trafik kazası, 8 kayıp şahıs, 6 mahsur kalma, 2 göçük ve çökme, 3 boğulma, 1 yangın, 4 hayvan kurtarma olayına müdahale etti.

Ekipler özellikle trafik kazalarında araç içerisinde sıkışan yaralı şahısları çıkartarak hayat kurtardı. Yine aynı şekilde mahsur kalma ve göçük olayında da bir çok kişinin yaşama tutunmasına vesile oldu.