Özgür Üsteğmen ‘Son mermileri sakla kafamıza sıkarız’ dedi, ellerine düşmeyelim diye" şeklinde konuştu.

Sırtına şarapnel parçaları isabet eden ve yaklaşık 4 aydan beri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavi gören Afrin Gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz’un çatışmaya ilişkin anlattıkları hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz, havalimanında sloganlar ve Türk bayrakları ile karşılandı. 10 Mart 2018 tarihinde yaralanarak gazi olan ve GATA’da tedavi gören Yavuz, havalimanından alınarak Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Ören köyüne götürüldü. Umut Yavuz, Afrin’de şehit düşen Besnili Enes Sarıaslan’ın da aralarında bulunduğu 11 askerin şehit olduğu bin 27 rakımlı tepede çıkan çatışmada yaralanmıştı.

Yaşanan çatışmayı ve silah arkadaşıyla yaptığı konuşmaları anlatan Gazi Umut Yavuz, “Saat 10 sıralarındaydı çatışma 5-6 saat sürdü. Diğer bölüğümüz çatışıyordu. Diğer bölüğün olduğu tarafta çatışma çıkmıştı. Gazilerimiz ve şehitlerimiz olunca biz o bölüğe destek olarak gittik. 2 Saatte biz çatıştık. Arkadaşların mühimmat bitmişti, mühimmat götürmüştük. Özgür Üsteğmen ve Alişan astsubay vardı. Alişan Astsubay tekrardan timin başına dönerken bir mevziimize girmişti YPG’liler. Mühimmatımız azdı, atış desteği istedik. Sürekli roket ve havan atıyorlardı, güdümlü roket atıyorlardı. Ondan sonra çatışma baya sürdü. Son 2 kutu mermimiz kalmıştı. Özgür Üsteğmen, ‘Son mermileri sakla kafamıza sıkarız’ dedi, ellerine düşmeyelim diye. Ondan sonra bir patlama gerçekleşti. Allah yarabbi bismillah deyince ben vurulduğumu anladım. İnşallah tekrar düzelince arkadaşlarımın yanına gideceğim. Bu kamuflajı giymekten gurur duyuyorum. Bu mesleği yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Gazi Umut Yavuz’un babası Çavuş Yavuz ise “Gurur verici, onur duyucu, şeref verici. Çakallara bir santim toprağımızı bile vermediler. Bütün güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Parmakları taşa değmesin, var olsunlar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gazi Umut Yavuz, Besni ilçesine bağlı Ören köyündeki evine götürüldü.

Gazi Umut Yavuz’u havalimanında Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri personeller ve yakınları karşıladı.