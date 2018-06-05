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05 Haziran 2018 12:18

Ağaç ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaç ve yeşilliğe zarar veren her türlü haşereye karşı biosidal mücadele başlattı.

Ağaç ilaçlama çalışmaları devam ediyor

05 Haziran 2018 12:18


Ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak amacıyla, ağaç ve yeşilliğe zarar veren her türlü haşereye karşı çalışmalar yapılıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağaçlar üzerinde ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye görevlileri, ilaçlama çalışmalarının insanlar ve evcil hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti. Vatandaşların rahat ve güvenli bir yaz mevsimi geçirmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten belediye görevlileri, biosidal mücadelenin ilçede bulunan tüm yeşil alanlarda sürdürüleceğini söyledi.




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