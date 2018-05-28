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28 Mayıs 2018 14:35

Ağaca çarpmasaydı durakta bekleyenler ezilecekti

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak minibüs durağı önünde bulunan ağaca çarptı.

Ağaca çarpmasaydı durakta bekleyenler ezilecekti

28 Mayıs 2018 14:35

Otomobilin çarptığı ağaç, durakta bekleyen vatandaşların ezilmesini önledi.


Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesinin karşı tarafında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil durağın önünde bulunan ağaca çarparak durabildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, minibüs bekleyen vatandaşlar durağın önünde bulunan ağaç sayesinde ezilmekten kurtuldu.


Kaza yapan otomobil olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonrası kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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