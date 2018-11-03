Ağaçtan düşen çoban öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvanlarına yaprak toplamak için çıktığı ağaçtan düşen çoban hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çetintepe Barajı Otoman mevkiinde keçilerin yemesi için bir ağaca çıkarak dallarını kesmeye çalışan Durmuş Nuhuz (58) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yüksekten düştü. Diğer çobanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Malatya'ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.