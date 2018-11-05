Ağaçtan düşen şahıs hastanelik oldu

Adıyaman'da zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs AFAD ekiplerinin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü üst bölgesinde bulunan tepede meydana geldi. Hüseyin İspir isimli vatandaş, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Vatandaşlar tarafından olayın görülmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri çağırıldı. Olayın gerçekleştiği bölgenin dik olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ekipleri çağırıldı. Şahıs, AFAD ve 112 ekiplerinin orta çalışmasıyla tepeden indirilerek ambulansa taşındı.

Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.