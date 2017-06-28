AGAD Başkanı Arslan’dan ‘tütün’ haberine tepki

“Tamamen kurgulanmış ve her cümlesi şaibe ve şüphelerle dolu bir haber” diyen AGAD Başkanı İbrahim Aslan, tütünün Adıyaman ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye’de hemen hemen yüzde 70-80 oranında pazar payına sahip olan Adıyaman’ın kıyılmış tütününü manşetine çeken Satar Gazetesinin haberine büyük bir tepki gösteren AGAD Başkanı İbrahim Aslan “Araştırılmadan, soruşturulmadan masa başında kurgulanmış ve her cümlesinde rant kokan bir haber olduğu apaçık ortadır. Kıyılmış tütünü terör örgütü PKK’nın gelir kaynağı gibi göstermek Adıyaman halkına hakaret vari bir yaklaşımdır. Sanayisi olmayan, verimli topraklarının büyük bir bölümünü Fırat suları altında kalan, tütüne kota getirildikten sonra siyasilerden umudunu kesen Adıyamanlı çiftçilerimiz yıllarıdır bir arayış içerisinde kıyılmış tütün ile geçimini zor bela sağlıyor. Gazetenin kıyılmış tütünü PKK’nın ‘kaçak tütün’ ticareti gibi göstermek akıllara ziyan bir durum olduğunu gösteriyor. Bölge ekonomisini yakından ilgilendiren bu tür haberlerde araştırma- soruşturmaya gerek duyulmadan ve gazetecilik ilkelerine aykırı bir şekilde hazırlanmış bu haberin içeriğine bakıldığında yalanlarla dolu bir haber olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Özellikle Adıyaman tütününe rağbetin arttığı şu günler de çiftçilerimizin kıyılmış tütün ile ilgili yasal bir düzenlemenin olması için siyasilere çağrıda bulunduğu bir ortamda, gazetenin eşantiyondan çıkar gibi böyle rezil ve skandal denebilecek bir habere imza atmasını çok manidar buluyorum. Özellikle Adıyaman’ın kıyılmış tütününe olan rağbet, milyar dolarları yöneten sigara firmalarını rahatsız ettiği göz önüne alındığında bu haberin bu şekilde manşete çekilerek servis edilmesi oldukça anlamlıdır. Böyle bir haberin kendi gazetelerinde çıkması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti olarak bu gazete ve haberle ilgili suç duyurusunda bulunacağız” dedi.