AGAD yönetim kurulu Gölbaşında buluştu

Gölbaşı ilçesinde özel bir otelde düzenlenen iftar yemeğine, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve Cemiyet Yönetim kurulu üyeleri katıldı. Adıyaman basının son yıllarda çok iyi bir yere geldiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı münasebetiyle değerli gazeteci arkadaşlarımızla birlikte iftar açmanın maneviyatını yaşadık. Belediye olarak bu mübarek ayın manevi havasını tüm vatandaşlarımızla paylaşıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da mübarek Ramazan ayını gönül rahatlığıyla yaşayabilmesi için, tüm olanaklarımızı seferber ettik. Kurulan iftar sofraları ile vatandaşlarımızla ve siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bu manevi havayı en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Değerli gazeteci arkadaşlarımızla bu akşam bir araya gelmek nasip oldu. Adıyaman basını günlük, haftalık gazeteleriyle, radyolarıyla, internet siteleriyle ve ilimizde yayın yapan ulusal kanalımız olan Mercan Televizyonu ile ilimize hizmet etmekteler. Bu vesileyle başta başkan İbrahim Aslan olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve basın mensubu arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar dilerim” dedi. Cemiyet olarak Çelikhan ilçesinden sonra Gölbaşı ilçesinde bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını belirten AGAD Başkanı İbrahim Aslan, “Ramazan ayı, her yönüyle manevi havası yüksek bir aydır. İbadet ve nefis muhasebesi ile gönüllerin arındığı, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun canlanarak ayrı bir sosyal bütünleşmenin yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Cemiyet olarak yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bir araya gelip mesleki konularda fikir alışverişinde bulunup sohbet ediyoruz. Rabbim bu birlik ve beraberliğimiz daim kılsın. Bu vesileyle bu güzel günde bizlerin bir araya gelmemize vesile olan cemiyetimiz yönetim kurulu üyesi Mustafa Gül’e, iftar davetimize icabet eden Gölbaşı Belediye Başkanımız Yusuf Özdemir’e ve sosyal tesislerini bizlere açan Balkan Otel yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.