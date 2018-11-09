AGAD yönetimi Müdür Alagöz ile bir araya geldi

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetimi birkaç ay önce il milli eğitim müdürlüğüne atanan Ahmet Alagöz'ü makamında ziyaret ederek, eğitimdeki sorunların çözüme kavuşması konusu üzerinde durdu.

Ziyarette eğitim alanındaki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Müdür Ahmet Alagöz'ün eğitime emek vermiş önemli bir isim olduğunu belirten AGAD Başkanı İbrahim Aslan, “Müdürümüz Ahmet Alagöz'ün Adıyaman'a gelmesi ilimiz için bir kazançtır. Adıyaman'ın en önemli sorunlarından biri de eğitimdir. Yapılan araştırmalarda sınav sonuçları açıklandığı vakit Adıyaman ili hep sonlarda yer alıyor. Müdürümüzün daha önceleri Adıyaman'da il milli eğitim müdürlüğünde şube müdürlüğü, müdür yardımcılığı gibi görevlerde yer almasından dolayı eğitimin temel sorunlarını yakından bildiğini çok iyi biliyoruz. Müdürümüzün il milli eğitim müdürlüğü görevine atanmasında emeği geçen siyasilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Adıyaman'ı çok iyi tanıyan bir yöneticinin il milli eğitim müdürlüğünün başında olması ilimiz için kazançtır. Ayrıca müdürümüz Adıyaman'da eğitim alanındaki bütün sorunları en kısa sürede çözecektir. Cemiyetimiz ve basın olarak müdürümüzün yanında olacağız” dedi.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Müdür Ahmet Alagöz ise, “Basının bizim nazarımızda çok önemli bir değeri vardır. Bende çocukluk ve gençlik yıllarımı basının içerisinde geçirdim. Onun için basına karşı ayrı bir muhabbetim var. Basınımızın ilimize sağladığı hizmetten dolayı basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'da yaklaşık 10 yıl milli eğitim müdür yardımcılığı, müdür vekilliği görevini yürüttüm. Ayrıca çeşitli okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerim de oldu. Adıyaman'daki eğitim sorunlarını çok biliyorum. Çok iyi bir ekibimiz var. Basınımızın destekleriyle ciddi çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana boş durmadık ve sürekli olarak alandayız. Bugün bile iki okulumuzda, 1 ilçemizde toplantılar yaptık. Besni ilçemizde bütün okul müdürlerimizin katılımıyla bir toplantı yaparak onların sorunlarını dinledik. Sorunların çözümü üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. En kısa süre içerisinde ilimizdeki eğitim sorunlarını çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.