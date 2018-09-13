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AGC'den Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik'e ziyaret

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik’i makamında ziyaret etti.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik'i makamında ziyaret etti.


Adıyaman'ın huzur, barış kenti olduğunu söyleyen AGC Başkanı Zeki Dişkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik'in Adıyaman'a atanmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ise, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanına ve yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

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