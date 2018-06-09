AGD Başkanı Beyazkaya’dan ‘Kudüs’ açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, ümmetin birlik ve diriliş günü olmasına dair dualar eşliğinde tertiplenen Kudüs Gününü kutladı.

Bedrettin Beyazkaya, ümmetin birliği ve dirilişi için ceht ederken şehit düşenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Irkçı emperyalizmin baş aktörü ABD, bundan takriben 5,5- 6 ay önce Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almış ve bu kararını da 14 Mayıs tarihinde geçekleştirmiştir. Kudüs’ün geleceği her Müslüman’ı kendi evinin, ailesinin, çocuklarının geleceği gibi yakından ilgilendirmektedir.

Efendimiz (sas), “Mescid-i Aksa’ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamaz iseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin” buyurmuşlardır.

Elbette burada zeytinyağı bir semboldür. Efendimiz(sas) henüz o zaman için fethedilmemiş Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın önemini bildirmek bu hadisi beyan etmiştir.

Zeytinyağı bir semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir.

Bugün burada yaptığımız bu basın açıklaması tüm dünyaya Kudüs’ün sahipsiz olmadığını beyan etmiş oluyoruz.

Kudüs’e sahip çıkmak sadece Kudüs’se sahip çıkmak değildir. Biz biliyoruz ve tüm kalbimizle inanıyoruz ki çocuk Gazze’de de çocuktur, Cizre’de de çocuktur.

Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs’e sahip çıkmak, Bağdat’a, Şam’a, Tahran’a, Beyrut’a, Kahire’ye ve Mekke’ye sahip çıkmaktır.

Biz biliyoruz ki Kudüs’e sahip çıkmak Müslüman ya da değil tüm mazlumlarım dertleriyle dertlenmektir. Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır” diye konuştu.