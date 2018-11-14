AGD'den İsrail'e tepki açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından İsrail tarafından Filistin'de yaşanan saldırılar kınanarak basın açıklaması yapıldı.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya ile dernek üyeleri katıldı.

İsrail'in Gazze ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarının devam ettiğini belirterek açıklamalarda bulunan Başkan Beyazkaya, “Siyonist İsrail önceki akşam Han Yunus'a düzenlediği saldırı ile 10'a yakın Müslümanı şehit etti.

Hep birlikte tanıklık ediyoruz ki, bir İsrail saldırısının yaraları sarılmadan ikinci bir İsrail saldırısı geliyor. Siyonist İsrail işgal ettiği topraklar da var olduğu müddetçe bu coğrafyaya barış gelmeyecektir.

Siyonist İsrail'in varlığını tanımak da onunla diplomasi yürütmek de kabul edilemez. Siyonist İsrail kendi mutlulukları için Dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir.

İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir. Siyonist İsrail'i yöneten zihniyet tüm dünyaya Filistin halkını terörist olarak lanse etmektedir. Filistin halkının meşru talepleri adeta bir terör örgütünün talepleri gibi gösterilmektedir. Başta ABD olmak üzere tüm Emperyalist ülkeler Filistin halkının meşru taleplerinden vazgeçmelerini istemektedirler. Siyonist İsrail işgal ettiği toprakların her santimetre karesinden çekilmediği müddetçe bölgeye barışın gelmesi mümkün olmayacaktır” diye konuştu.