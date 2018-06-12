Ağır’ın dilekçesine Milli Savunma Bakanlığı cevap verdi

ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere ateş açarak, onlarca kişiyi şehit etmesi ve binlerce kişinin yaralanmasının ardından Adıyaman’dan Nihat Ağır, Valiliğe İsrail’e karşı savaşmak için dilekçe vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma İşlemleri Daire Başkanlığı tarafından Nihat Ağır’ın dilekçesine cevap verildi.

Dilekçenin cevabında, “TSK hali hazırda kendisine tevdi edebilecek her türlü görevi yapabilecek insan gücü kaynağına sahip olduğundan, askerlik hizmetini tamamlamış veya herhangi bir nedenle askerlik hizmetlerinden muaf tutulmuş yükümlüler silahaltına alınmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri sizin gibi vatan sevgisi yüksek, tarihi değerlerine bağlı vatandaşlarımızın destek ve sevgilerini, her zaman yanında hissetmekte ve sizden almış olduğu güç ile görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olmaktadır. Size göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür eder, en iyi dileklerimizle saygılar sunarız” ifadelerine yer verildi.