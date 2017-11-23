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23 Kasım 2017 15:22

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve Diş Hekimleri Günü

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve Diş Hekimleri Günü

23 Kasım 2017 15:22

Burhaneddin Kömüroğlu, Ağız ve Diş Sağlığı haftası ve Diş Hekimleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı.


22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve 22 Kasım’ı içerisine alan haftada Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanılıyor.


Burhaneddin Kömüroğlu, günün önemine ilişkin yayımladığı mesajında, “Diş ve diş eti hastalıkları önlenebilir, kontrol edilebilir ve davranışla iyileştirilebilir hastalıklar grubuna girmektedir. Alınacak koruyucu tedbirlerle hastalık oluşmadan önlenebilmektedir. Ağız ve diş sağlığının öneminin vurgulanması açısından ebeveynlere sivil toplum örgütlerine ve biz diş hekimlerine önemli görevler düşmektedir. Gerek koruyucu hekimlik gerekse tedavi edici hekimlik açısından üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan ve bu konuda özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımızın ve çalışanlarımızın Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını kutluyorum” dedi.




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