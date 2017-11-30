Ağız ve diş sağlığı konulu konferans düzenlendi

Dr. Yasin Çiçek tarafından ağız ve diş sağlığı konulu konferans verildi.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Ağız ve diş sağlığının toplum üzerindeki etkilerinden bahseden Prof. Dr. Çiçek, diş sağlığının önemi, günümüzde karşılaşılan sorunlar ve en çok sorulan sorular ile ilgili konuştu.

Bebeklik çağlarından itibaren çocuklarda diş sağlığının korunması ve sağlıklı diş gelişiminin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Çiçek, ilk 6 ay anne sütünün bebeklerin diş gelişimine büyük katkısı olduğunu belirterek, "Vücut sağlığı ağız ve diş sağlığıyla başlar. Hastalıklı dişler, ağız sağlığını etkilediği gibi insan vücudundaki diğer organların sağlığını da etkiler. Türkiye’de sigara ve tütün kullanımı, yanlış beslenme, ağız, diş sağlığı bakımı ve düzenli diş hekimi kontrolüne yeterince önem verilmemesi diş hastalıklarına yol açmaktadır. Sağlıklı dişleriniz ve diş etleriniz yoksa daha sık hastalanır, dahası dişinize gizlenmiş bir enfeksiyon kalbinizi, böbreğinizi veya damarlarınızı da hasta eder. Ağız ve diş sağlığı küçük yaşta alışkanlıkla başlayan bir süreçtir. Günde 2 defa diş fırçalanmazsa, ağızdaki artıklar bir süre sonra dişlerin üzerine tutunur. Bu tutunma yaklaşık 12 saat sonra plak halini alır. Plak halini alan bu tutunma 24 saat sonra artık fırça ile temizlenemeyecek düzeye erişir. Bu oluşan plak bir süre sonra mikroorganizmalar için besi yeri haline gelir ve çoğalan mikroorganizmalar bir süre sonra dişin minesini harap eder. Bu olay bu aşamada tespit edilirse geri dönüşümü kolay olur. Ancak eğer dişin üzerinde bir çukur oluşmaya başlarsa artık geri dönüşümü olmayan bir yola girilir. Geleceğimizi tehdit eden temel sağlık sorunları olarak görülen koroner kalp hastalıklarının da, kanserlerin de vücuttaki iltihaplanma süreçleri ile yakın bir ilişkisi vardır. İltihaplanmanın yaşlanmayı hızlandırdığı, romatizmal hastalıklardan obeziteye, bağışıklık problemlerinden, böbrek ve karaciğer sorunlarına pek çok alanda sağlığı tehdit ettiği bilimsel bir gerçektir" dedi.

Ağız ve diş sağlığı için yapılması gerekenlerden bahseden Prof. Dr. Çiçek, “Herkes, yılda en az bir kez diş hekimi muayenesinden geçmelidir. Yediklerimiz çok önemlidir. Bir ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olmak için yediklerimizin de önemi azımsanamayacak kadar çoktur. Yedikleriniz tüm vücudunuzu ne kadar etkiliyorsa aynı kural dişler için de geçerlidir. Kola ve benzeri asitli içecekleri asla tüketmeyin. Bunlar ağız ve diş sağlığımız için çok zararlıdır" şeklinde konuştu.