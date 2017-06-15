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15 Haziran 2017 18:03

‘Ağladılar Adamı’ adlı klip dinleyicileriyle buluştu

Adıyamanlı Ses Sanatçısı Mahmut Karadağ’ın seslendirdiği, Bestesi İdris Nebi Açıl’a ait olan ‘Ağladırlar Adamı’ adlı klip müzikseverlerle buluştu.

‘Ağladılar Adamı’ adlı klip dinleyicileriyle buluştu

15 Haziran 2017 18:03


Adıyaman Mercan Tv’yi ziyaret eden Ses Sanatçısı Mahmut Karadağ ve İdris Nebi Açıl, yeni klipleri hakkında bilgiler verdi. Son çıkan klibin çok duygusal olduğunu belirten ses sanatçısı Mahmut Karadağ, “İdris Nebi Açıl abimiz son yıllarda çok güzel parçalara imza attı. Son olarak ‘Ağladırlar Adamı’ adlı parçasını okumam için bana teklifte bulundu. Yönetmenimiz Talat hocamızın yoğun bir çalışmanın ardından yeni parçamızı okuduk, klip çekimlerimiz tamamladık. Oldukça duygusal olan parçamız sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte çok ilgi gördü. Parçayı dinleyen vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık. İdris Nebi Açıl abimizin bugüne kadar ‘La Ne Hoştu Eskiden’, ‘Canım Anam’, ‘Kurşunu Kalem Eyle’ ve son olarak ‘Ağladırlar Adamı’ adlı parçayı okudum. Bizleri bu güzel eserlerle buluşturan İdris Nebi Açıl abimize, Yönetmenimiz Talat Doğan’a ve her zaman yanımızda olan Mercan Televizyonumuza teşekkür ediyorum” dedi.


Son yıllarda beste yapmaya yöneldiğini belirten İdris Nebi Açıl, “Yazmış olduğumuz eserlerin okunması, klip haline gelmesi ve halkımız tarafından beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Son olarak yazmış olduğum ‘Ağladırlar Adamı’ adlı parçamız duygu yüklü bir parça oldu. Yönetmenimiz Talat hocamızın katkılarıyla klibimiz hazırlandı ve sosyal medyada yayınlandığı andan itibaren çok güzel geri dönüşümler aldı. Emeği geçenlere ve bizlere her zaman destek olan Mercan Televizyonuna teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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