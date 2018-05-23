Ahilik Kültürü yaşatılıyor

Etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Kaygusuzoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tanju Teker, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nazif Çetin, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, iş adamları, esnaflar, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tanju Teker yaptı. Meslek etiği ve ahilik kültürünün özelliklerinden bahseden Doç. Dr. Teker, "Ahilik kelimesi kardeşlik anlamına gelmektedir. Ahilik bu kelimeden türemiştir. Ahi eli açık, yiğit, cömert gibi anlamlar taşımaktadır. Ahilik yüzyıllardan beri halka dönük bir oluşumdur. Her türlü ekonomik ve sosyal konuda ahlaki, mesleki ve kültürel etikleri ön plana alır ve uygular. İşe, aileye, topluma saygı, çalışkanlık, adalet ve yardımlaşma ahiliğin en önemli ilkelerindendir. Ahilik içerisinde bulunduğumuz dünyanın daha çok kazanma arzusuyla dolu insanlarına uyarı niteliğinde olan bir teşkilattır. Ahilikte haksız kazanca, haram lokmaya, hepsini ben kazanayıma, herkesten güçlü olayıma yer yoktur. Kardeşlik, lokmasını bölüşme, hak ettiğini alma, kendisinden az kazanan komşusuna yardım etme, kul hakkına uyma ve daha nicesi vardır. Bugünümüzü düşündüğümüzde bize düşen görev atalarımızın ahilik düsturuna yakışır meslek erbaplarını yetiştirip toplumumuzun hizmetine sunmaktır” dedi.

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir ise konuşmasında ahiliğin birlik, beraberlik, dürüstlük, kardeşlik ve helal lokmanın bir ifadesi olduğunun altını çizerek, "Ahilik helal kazanıp ailemize helal lokma yedirmenin adıdır. Ahilikte hamd, şükür ve kanaat vardır. İşçiye saygı vardır içerisinde. Ahilik ticarette dürüstlüğü ve kendi kendini denetlemeyi öngörür. Hileli mal satılmaz, müşteri velinimettir. Günümüzde bu kültür ve ahlakı yaşayıp gelecek nesillere de aktarmamız gerekir. Bilindiği gibi biz üniversite olarak Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün talimatları doğrultusunda Türkiye’de bir ilk olarak tüm programlarımıza Ahilik ve Meslek Etiği dersi koyduk. Bununla evlatlarımızı yarınlara daha iyi hazırlamayı ve ahilik ahlakıyla bezenmelerine yardımcı olmaya çalışmayı hedef edindik" diye konuştu. Konuşmalarından ardından Teknik Bilimler MYO öğrencilerinden Burcu Sağlam, ‘Elleri Nasırlı Çocuk’, Rukiye Ertürk ise ‘Esnaf ve Sanatkar’ adlı şiirleri okudu. Şiirlerden sonra Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ercan Baş tarafından ney taksimi yapılarak Öğr. Gör. Alime Avcı’nın yazıp yönettiği İbrahim Daşkın, Faruk Sert, Abdullah Gökşen, Yunus Karataş, Neytullah Altun, Kezban Demir ve Ali Biçer adlı öğrencilerin oynadığı "Şed Kuşanma" konulu tek perdeli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro gösteriminin ardından İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından ahilik duası yapıldı.