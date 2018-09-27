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Ahmet Aydın: “Adıyaman parlayan yıldız”

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’ın Güneydoğu’nun parlayan yıldızı olduğunu vurgulayarak, Anadolu’nun tarihine tanıklık etmek isteyen vatandaşları Adıyaman’a beklediklerini söyledi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olduğunu vurgulayarak, Anadolu'nun tarihine tanıklık etmek isteyen vatandaşları Adıyaman'a beklediklerini söyledi.


Dünya Turizm Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olduğunu, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanında AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlarla birlikte, Anadolu'nun v Güneydoğu'nun parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.


Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerine dikkat çeken Aydın, “Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü, 2 bin yıllık Cendere Köprüsü ve Haydaran Kaya Mezarlarını yerinde görüp, tarihe tanıklık etmek isteyen bütün vatandaşlarımızı Adıyaman'a davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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