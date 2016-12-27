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27 Aralık 2016 17:07

Ahmet Aydın Vefader’in programında gençlere seslendi

Ahmet Aydın Vefader’in programında gençlere seslendi

27 Aralık 2016 17:07

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vefader İlim Yayma Mezunları Derneği ve İlim Yayma Vakfı’nın düzenlediği programda üniversite öğrencilerine hitap etti.
Vefader İlim Yayma Mezunları Derneği ve İlim Yayma Vakfı’nın düzenlediği programa konuşmacı olarak katılan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile güncel konular üzerine sohbet etti.
Ahmet Aydın program sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Dernek yöneticileri ve kardeşlerimizle güncel meseleler üzerinde gayet müspet geçen istişarelerde bulunduk. Fikri ve ilmi düzeyde karşılıklı istifade ederken özellikle son zamanlarda ülkemizin ve milletimizin tartıştığı konuları da ele aldık. Malum olduğu üzere şu anda TBMM çatısı altında Anayasa Komisyonu’nda da görüşmeleri başlayan ve milletimizin istikbali noktasında çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi üzerinde özellikle durduk. Arkadaşlarımıza getirilen düzenlemenin ne olduğunu, millete ve devlete neler kazandıracağını, aksayan yönlerin nasıl hal olacağını ve en önemlisi bir milletin dirilişinin önünde duran her türlü engelin nasıl bertaraf edileceği konusunda bilgi verdik, anlattık’’ dedi.
Sözlerine devam eden Ahmet Aydın, “Diğer taraftan yeni dünya düzeni altında bölgesel ve küresel anlamda belli güçlerin oynadığı oyunlar ve insanlığın geldiği noktada, dün olduğu gibi bugünde zalimin karşısında mazlumun yanında olan milletimiz bundan vazgeçmeyecektir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, gençlerimizle bir arada iken onların milli ve manevi değerlerine olan bağlılıklarıyla bize aks ettirdikleri, istikbal için bizlere umut ve güven vermiştir. Milletinin ve ülkesinin değerlerine, temellerine bağlı ve geldiği kökü tam anlamıyla benimsemiş arkadaşlarımla bir arada olmak, özellikle ülkemizin ve coğrafyamızın bu günlerde yaşadığı zorlu günlerde bize umut vermiştir. Kardeşlerimiz sahip oldukları şuur, inanç, azim ve kararlılığıyla bizlere bir kez daha milletin yolunda olduğumuzu hatırlatmışlar, verdikleri destekle bizleri gururlandırmışlardır. 2023 hedefine ve 2071 idealine giderken, liderlerinin yanında olduklarını ve bu ülkü doğrultasında bizlerle bir olduklarını bizlere göstermişlerdir” dedi.



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