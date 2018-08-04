Ahmet Aydın’dan Adıyaman 1954 Spor’a tam destek

Lig 2. Grupta bu sezon mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl BAL’dan 3. Lig’e yükselen Adıyaman 1954 Spor’da sezon hazırlıkları sürerken, Kulüp Başkanı Hüseyin Koç’un takım ile ilgili görüşmeleri sürüyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret eden Başkan Hüseyin Koç, takım ile ilgili Ahmet Aydın’a bilgi vererek, talep ve isteklerini dile getirdi.

Adıyaman 1954 Spor’un daha iyi yerlerde olması için ellerinden geleni yapmaya gayret edeceklerini dile getiren Milletvekili Ahmet Aydın, “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehrimizin takımına sahip çıkacağız. Kentimizin en iyi şekilde temsil eden Adıyaman 1954 Spor’u daha iyi yerlerde görmek için bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Hüseyin Koç ise, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Adıyaman 1954 Spor Kulübü adına Ahmet Aydın’a teşekkür ederek, “Her zaman yakın ilgi ve desteğini gördüğümüz değerli milletvekilimiz Ahmet Aydın’a teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında duran, kentimize büyük hizmetlerin gelmesine vesile olan Ahmet Aydın’ın yeni sezonda da takımımızın yanında olacağını bizleri ziyadesiyle memnun etti” diye konuştu.