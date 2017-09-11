Aile Eğitim Programına eğitici yetiştiriliyor

Bir otelin salonunda gerçekleştirilen eğitici eğitimleri ile sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Aile Eğitim Programının (AEP) daha fala aileye ulaşması ve yaygınlaşması için 11-15 Eylül tarihleri arasında eğitici eğitimi gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman Denetimli Serbestlik, Memur-Sen ve Kamu Sen, Adıyaman Barosu, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk eğitim Merkezinden 32 personele eğitici eğitimleri veriliyor.

Konusunda uzman kişiler tarafından beş gün boyunca sürecek eğitimlerde, medya, eğitim, hukuk, sağlık, iktisat ve alanlarında eğitimler verilecek.

Programın ilk gününde Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Can Artan tarafından, ‘Aile Eğitim Programının Yapısı ve Eğiticiliği’ konusunda, TRT GAP Radyo Müdürü Fatih Yılmaz tarafından, ‘Aile Eğitim Programı Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi’ konusunda eğitim verildi.