Aile İçi Eğitim Programı kapsamında hükümlülere eğitim

Adıyaman Adalet Sarayı konferans salonunda hükümlülere Aile İçi Eğitim Programı kapsamında aile iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku ve aile sağlığı konularında eğitim verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyolog Neslihan Güngören tarafından yaklaşık 70 hükümlüye verilen eğitim sunumlar eşliğinde verildi.

Sosyolog Neslihan Güngören, aile bağlarının korunması ve bunun önemine işaret ederek, aile içi iletişimin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Güngören ayrıca, çiftlerin boşanma öncesi yapması gerekenler, boşanma süreci, nelere dikkat edilmesi gerektiği, nişanlılık ve evlilik süresince hukuki haklar, sağlıklı cinsellik, kürtaj, hamilelik ile ilgili bilgilendirmede bulundu.