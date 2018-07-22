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22 Temmuz 2018 12:44

Ailesini katledip intihara teşebbüs eden şahıs tedavi altında

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde ailesinden 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Ailesini katledip intihara teşebbüs eden şahıs tedavi altında

22 Temmuz 2018 12:44


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Eğerli köyünde arazi paylaşımı nedeniyle babası ve kardeşleriyle sorunu olan 35 yaşındaki Salih Albay, önce babası Hamdi Albay’ı, ardından ağabeyi Hicabi Albay, ağabeyinin eşi Serpil Albay ile yeğenleri 3 yaşındaki Devran, 2 yaşındaki Ceyda’yı tek kırma tüfek ile vurdu. 5 kişiyi öldüren şahıs daha sonra elinde bulunan silahla kendisine ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs önce Besni Devlet Hastanesine, ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri hastane içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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