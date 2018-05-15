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15 Mayıs 2018 15:41

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığından İsrail’e tepki

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Filistin’e destek, İsrail’e de tepki amaçlı basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığından İsrail’e tepki

15 Mayıs 2018 15:41


Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Basın açıklamasına katılan vatandaşlar, Filistin ve Türk Bayrakları dalgalandırarak İsrai’e, tepki sloganları attı.


Gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, “ Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken, İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şahadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerine şiddetle kınıyoruz ABD ve İsrail’in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulaması uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’in böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığım masun kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken işgal ve terör devleti İsrail’in zulmü ne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanının dökülmesinden İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. Bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya halkın adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir” diye konuştu.




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