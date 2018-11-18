AK Parti Adıyaman temayülünü gerçekleştirdi

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda AK Partili teşkilat mensuplarına belediye başkan aday adaylarını soruyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve parti genel merkezinden gelen görevliler Adıyaman'da ki temayül yoklamasını yürüttü.

Temayülde parti delegeleri oy kullandı. Aday adayları birbiriyle selamlaşarak, sohbet etti. Yoğun ilginin olduğu temayülde, delegeler elektronik ortamda oylarını kullandı.

Temayülün elektronik ortamda sağlanması ile kağıt israfının önüne geçildiğini vurgulayan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, "31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak olan mahalli idare seçimlerinde bugün Adıyaman il merkezi ve ilçe merkezlerinde aday adaylarımızın adaylık süreçlerinin belirlenebilmesi için geleneksel yöntemlerin dışında elektronik ortamda 900 kişinin oy kullanacağı bir temayül yoklamasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu temayül yoklaması ile beraber Türkiye'de belki de ilk defa yapılan bir uygulama. 900 kişi elektronik ortamda oyunu kullanacak. Bu sebeple de Türkiye'de 3 bin ton civarında kağıt israfının önüne geçmiş olacağız. AK Parti kurulduğu günden itibaren halkın talep ve istekleri doğrultusunda karar vermiş ve halkı bir belirleyici olarak göstermiştir. Temayül yoklamaları da AK Parti olarak yıllardan beri uygulamış olduğumuz bir uygulama. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde her dönemde geçiyor. Yine aynı şekilde bugün de oylamalarımız devam edecek” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, "Biz bu temayülü oylamalarına büyük önem veriyoruz. Çünkü teşkilatımızın adaylar hakkında ne düşündüğü bizim için çok önemli. Şu an gayet güzel gidiyor, her şey yolunda bir sıkıntımız yoktur. Arkadaşlar özgürce bilgisayara girerek gönüllerinden geçen belediye başkan adaylarını yazıyorlar. Onların görüşleri, teşkilatımızın görüşleri bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise yaptığı açıklamada, “31 Mart yerel seçimlerine hazırlığımız hamdolsun temayülle birlikte artık tamamen şekilleniyor. Bu konuda teveccüh çok. 900'ün üzerinde delegenin oy kullanacak. Biz Adıyaman'da baştan beri AK Parti'ye çok büyük teveccühün olduğu bir il olarak 14 aday adayımız mevcut. Bu kardeşlerimizin yarışı ile birlikte yarış sonlanacak. Genel merkezimiz de kararını verecektir. Ben aday adaylarımıza bu güzel çalışmayı bugüne kadar getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.