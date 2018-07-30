AK Parti Adıyaman yönetimi, Uslu ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, beraberinde Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve parti üyeleri Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu’yu ziyaret etti.

Ticaret ve Sanayi Odasının önemine değinen AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. Adıyaman’da sanayinin kalbi burada atıyor. İl Başkanlığı olarak ziyaret etmemiz gereken kurum ticaret ve sanayi odasıdır diye düşündük. Çünkü partimize en çok gelenler bize iş bulur musunuz diyenlerdir. İş bulmanın yolu bizlerden geçiyor organizasyonlardan geçiyor. Onun için hem bugünkü ziyaretimiz hem bundan sonraki istişarelerimiz planlı irtibatlarımız toplantılarımız Allah’ın izniyle Adıyaman’ımızın da kurumlarımızın da önünü açacak dişe düşünüyorum. Bu vesileyle sizleri ziyaret ettik” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Öncelikle şahsım ve yönetimim adına sizlere teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz süreç hakikaten önemli bir süreç. AK Parti yeni seçimden çıktı. Yeni bir kabineyle yeni bir anlayışla birde yeni bir sistemle Türkiye’nin yönetiliyor olması başka bir şey. Bu bizim için daha çok umut vericidir. Çünkü Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yoktur. Özellikle ekonomi açısından hiç zaman kaybetmeden ciddi reformları gerçekleştirerek Türkiye’deki müteşebbis ruhunu canlandırmamız lazım. Ülkenin buna ihtiyacı var Adıyaman’ın buna ihtiyacı var. Bunu da hep birlikte yapacağız. El birliğiyle kafa kafaya vererek ülkenin geleceğiyle ilgili hangi reformlar öncelikliyse önce ondan başlayarak ivedilikle bunların çözümüne odaklanmamız lazım. Özellikle bizim iş dünyası açısından yeni sistemin çok daha verimli olacağı, sonuç odaklı bir sistem olacağına inanıyoruz. Ülkemizin yıllardan beri çok kambur haline gelen bizim temel sıkıntımız var. Ben zaman zaman bu ülkede terör sadece dağda değildir dedim. Birçok alanda terör vardır. Bürokrasi teröre de vardır diyordum. Bazıları başkan bürokraside terör olur mu diyorlardı. Bürokraside terör olur. Bürokrasi terörü daha çok tehlikelidir. Hem devletten maaşını alıyor, hem devletin bilgisayarını kullanıyor ama bu devletin bir adım ileri gitmesini istemeyen bürokrasi var. Cumhurbaşkanımız sık sık vurguluyor. Bürokratik oligarşinin önüne geçmek için yeni sisteme geçildi dedi. Bu bizim için son derece özellikle iş dünyası için ülkemizin büyümesi için ekonomisi için önemlidir. Biz bundan umutluyuz. Çok hızlı ve seri bir şekilde sonuç odaklı bir sistemin geleceğine ben yürekten inanıyorum, bu ülke hepimizin. İş dünyası, siyasetçisi, atanmışı, seçilmişi hep birlikte el ele verdiğimiz zaman ülkenin temel meselelerine odaklandığımız zaman çözüm noktası arayabilir ve sonuca gidebiliriz. Görevinizin sizlere hayırlı olmasını diliyor ziyaretiniz nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.