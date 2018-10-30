AK Parti basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı yaptı

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından ‘basın mensuplarıyla değerlendirme' toplantısı düzenledi.

Türkiye Petrolleri tesislerinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, il yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Dağtekin, memleketin sorun ve çözümleriyle ilgili istişare etmenin önemli olduğuna işaret ederek, “Biz bu gün Adıyaman'da basın mensubu kardeşlerimizle birlikte istişare toplantısı yapmak istedik. Bir araya gelerek, kentin sorunlarını konuşmak istedik. Milletvekillerimize ileteceğimiz sorunlar ve çözüm önerilerinin neler olacağını istişare etmek istedik. Ankara'da onlar kent adına konuların takibini yapıyorlar bizde burada onlara hazırlık yapmak istedik. Hedefimiz Adıyaman odaklı bir çalışmadır. Bu konuda en büyük yükü basın mensubu olarak siz taşıyorsunuz. Yazdığınız her kelimede Adıyaman derdiniz var.

Görev yaptığım üç ayımı değerlendirerek istişare etmek istedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları toplantısında başkanlarımızla birebir gündemi değerlendirerek, sorunlarımızı dinliyor. Adıyaman adına ben elektrik dağıtım şirketiyle ilgili konuyu ilettim. Özellikle gençliğin kültür erozyonu ile ilgili partimizin yapması gerekenleri Cumhurbaşkanımıza ilettim. Onun için bizim kültürümüzü taşıyan nesiller yetiştirmeliyiz. Kendimi işini yaparken kendi mumunu yakan, devletin mumunu yakarken devletin mumunu yakan anlayış bütün birimlerde mutlaka hakim olmalıdır. Herkes devletin arabasıyla eve gitmemeli, hanımını taşımamalıdır. Devletin malı çarçur edilmemelidir. Her yerde her birimde bu uygulanmalıdır” dedi.

Dağtekin konuşmasının devamında, “Sorunlarımızı en yetkili kişi olan Cumhurbaşkanımıza iletmek için basın mensuplarından destek bekliyorum. 195 Göç İdaresi işçimiz farklı illere gönderildiler. Ben bunun doğru olmadığını ve Adıyaman'da olması gerektiğini söyledim. Ahmet Aydın vekilimiz bu konuda katkıda bulundu. Sorunumuz inşallah hallolacak.

Dört tane fiili barajımız var. Bunlardan biri yüzde 0, birisi yüzde 4, birisi 42, birisi ise yüzde 62'dir. Yüzde 62 olan Koçali Barajıdır. Bu barajlardan birisinin hiç durmadan hızlı bir şekilde bitirilmelidir. Bakanımız bu konuda takipçisi olacağını bildirerek, Koçali Barajının hızlı bir şekilde yapımının devam etmesi konusunda talimat verdi. Türkiye'de sulanabilir arazi miktarı yüzde 60 iken, Adıyaman'da sulanabilir arazi miktarı yüzde 13'tür.

Türkiye her yerde zirve yapmış ama Adıyaman bu konuda yeterince pay alamamışsa sorun var demektir. Kurumlara alımlar kura ve puan sırasına göre alınıyor. Hakkı olanın hakkını yemeyeceğiz. Bu makamlar gelip geçicidir. Kimsenin hakkını yemeye gerek yok. Hak eden hak ettiği yerde olsun” ifadelerini kullandı.