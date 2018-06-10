AK Parti Besni karargah açılışı yapıldı

Açılışa TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, milletvekili adayı Yakup Taş, AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem ve partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, “Muhalefet AK Partiden Besni’nin adayının olmadığını söylüyor. Besni’nin adayı Yakup Taş’tır, her seçim önemlidir. Biz her seçimde ülkenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Bu ülkenin ayağına vurulmuş zincirlerini kırdık. 24 Haziran’da da inşallah hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracağız. Vesile olan yapan gibidir. Sizlerde oylarınızla bizlere destek olduğunuz, biz de Türkiye’yi 16 yılda 3.5 kat büyüttük. Türkiye’yi şahlandıracak projelere hep birlikte imza attık” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, "Kim gayret ve mücadele ederse zafer onlarındır. Zafer yine AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın olacaktır. Küçük yerlerde maalesef gıybet, dedikodu ve çekememezlik çok. Şu koca dünyada biz küçücük insanların hepsine yeter" şeklinde konuştu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat ise konuşmasında, "Şuana kadar AK Parti ne kadar yükseldiyse, onunla birlikte yapılan hizmetler sayesinde Adıyaman’ımız, Besni’miz, beldelerimiz ve köylerimiz yükselişe geçti. Şuana kadar AK Parti’ye girmiş olduğu bütün seçimlerde destek verdiniz, cumhurbaşkanımızın yanında dik durdunuz, bütün oyunları bozdunuz. Muharrem İnce kaç defa CHP Genel Başkan adayı oldu, ama onlar Genel Başkan olmasını istemediler. Bugün bu adama Türkiye’yi teslim etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyin, bakın yıllardır kendi mitinglerinde çıkmışlar hak, hukuk ve adalet diye bağırıyorlar. Biz onların hakkını da gördük, adaletini de gördük, hukukunu da gördük. Neler yaptığını çok iyi biliyoruz. 1999 seçimlerinde sizlerin tertemiz oylarıyla hanım efendi ablamız meclise girdiğinde onu TBMM’den nasıl çıkardıklarını hepimiz biliyoruz. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eşinin başı kapalı diye, biz bunu köşke çıkarmayız dediler. İşte onların hak, hukuk ve adaleti budur” ifadelerini kullandı.

Besni’nin medeniyete ilerlemesinde en aktif olabilecek lokomotif bir ilçe olduğunu söyleyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Besni’ye ne yapılsa hakkıdır, helali hoş olsun. Biz Besni ile her zaman gurur duyduk. Besni’nin uyanık yapısını, Besni’nin vatan, millet ve bayrak aşkını hep bildik. Besnili hemşerilerim, hepiniz gerçekten sağ duyunuzla Türkiye’nin rotasına omuz ve destek verdiniz. Sizler bu ülke üzerinde oynanan oyunları ve üzerimize yazılan senaryoları çok iyi biliyorsunuz. Onları ve onları destekleyenleri sandığa gömdünüz. 24 Haziran’da yeni bir destanla yeniden sandığa gömeceğinizden şüphem yok” diye konuştu.