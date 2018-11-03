AK Parti daraltılmış il danışma toplantısı gerçekleştirildi

Parti binasında gerçekleştirilen daraltılmış il danışma toplantısına Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış katıldı.

Toplantıda konuşan Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, 2 Kasım 2002 tarihinin 16. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Milletin hasretle beklediği bir milattır. Bu tarihte millet iktidara geldi. Yargıda, bürokraside bulunan vesayet kuruluşları milletin iktidara gelmesini müsaade etmediler. Seçilebilirsiniz ama iktidar olamazsınız diyenlere karşı Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan milleti iktidara taşıdı. Bu dava inşallah onlarca yıl, yüzyıllarca devam edecek. Bizler onun teşkilat mensupları olarak önemli bir sınavdan geçtik. 31 Mart 2019 tarihinde de önemli bir sınavımız var. İnşallah bu sınavı da başarıyla geçeceğiz. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bir şekilde, teşkilatlar olarak çalışacağız.Yerel seçimlerde tüm il ve ilçelerde en iyi adaylar belirlenecek. Partimizin adayları çalışmalarıyla her yere hizmet götürecek” dedi.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin konuşmasında, kenetlenme, bir ve beraber olmayı birincil olması gerektiğini belirterek, “Partimizin davamızı buralara kadar getiren, bu gün küsmüş, kırılmış olabilir. Bizler bir şekilde onlarla bir araya geleceğiz. Bu davanın emektarı olan kişileri unutmamalıyız.Bu dava sadece bizim değil, onların da davasıdır. Milletvekillerimiz, teşkilatımız, il genel meclis ve belediye meclisimiz bir ve beraberiz. Aday adayı olan arkadaşlar mevcut belediye başkanına iftira atıp, gıybet etmesinler. Bizler bir bütünüz. Biz buraya kadar beraber geldik, bundan sonra kime nasip olursa ona hayırlı olsun demek düşer” dedi.

Dağtekin, 2002 yılı öncesi ve 2002 sonrasının kıyaslandığında Türkiye'nin geldiği noktayı herkesin gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu, AK Parti'nin içinde huzurun olduğunu kaydederek, “Bizler koşarken başkasına çelme takmamalıyız. Bizden daha hızlı koşan varsa ona engel olmamalıyız. Biz AK Parti olarak birbirimizi üzecek davranışlarda bulunmamalıyız. Eleştiriler olabilir ama eleştiriler üzücü olmamalıdır. Kim olacaksa memleketimize hayırlı olsun. Bu seçimde belediye başkanlığı adaylığı için müracaat etmeyeceğim. Parti MYK'mız bu yönde karar aldı. Mevcut belediye başkanlarımız adaylık başvurusu yapmayacak, onlar tabi adaylar. İnşallah bu yarış birbirimizi üzmeden devam eder” diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, daraltılmış il danışma toplantısının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Yönetimler Seçiminde vatandaşların sandık başına gideceğini ve parti olarak bu seçime hazırlıklarının tamamlandığını dile getirdi.

Gençlik Kolları başkanı Oğuz Mutlu ise, AK Parti'nin 16. Kuruluş yıldönümünü kutladı.