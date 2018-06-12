AK Parti gazetecilerle sahurda bir araya geldi

Türkiye Petrolleri kültür Merkezi salonunda gerçekleşen sahur etkinliğine çok sayıda gazeteci ve partili katıldı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Milletvekili Adayları Muhammed Fatih Toprak, Abdulaziz Doğan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyet Başkanı İbrahim Aslan, Adıyaman Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya, Adıyaman GAP Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, gazeteciler ve partililer katıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye’nin yeni sistem ile birlikte makas değiştireceğini ve ülkenin şahlanacağına dikkat çeken bir konuşma yaparak, “24 Haziran ile birlikte Türkiye makas değiştirecek. Parlamenter hükümet sisteminden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyor. Bu seçimin aslında pek çok önemi var. Ülkemiz parlamenter sistemden çok çekti. O darbelerden, krizlerden, koalisyonlardan çok çekti. Koalisyon yılları Türkiye kayıp yıllarıdır. Şimdi istikrar olsun diyoruz. 7 Haziran’da bir seçim yaptık 5 ay sürdü. Koalisyon hükümeti dahi kuramadık. Türkiye üzerine 7 Haziran sonrası kara bulutlar çökmeye başladı. Ama 1 Kasım’da milletimiz imdada yetişti. Eğer 1 Kasım’da hükümet çıkmasaydı. Türkiye hali ne olurdu. 24 Haziran kritik bir süreç, tarihi bir seçim. Bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Sahur programının açılışında konuşan İl başkanvekili Mehmet Dağtekin, AK parti iktidarıyla ülkenin hayal edilemeyen hizmetleri gerçekleştirdiğine işaret ederek, parti olarak bir ve beraber olduklarını dile getirdi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, teşkilat olarak 24 Haziran seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya ise, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın Adıyaman’a hizmet noktasında yaptığı çalışmaları takdir ettiğini ifade etti.

Adıyaman GAP Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, gazeteciler ve siyasetçilerin hizmet noktasında birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret etti.