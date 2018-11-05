AK Parti gönüllüleri Başkan Kutlu ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Bahçelievler Mahallesi yöneticileri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Bahçelievler Mahallesi Başkanı Ahmet Altındal ve yönetimi, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Belediye başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette, sürdürdükleri çalışmalar hakkında Başkan Kutlu'yu bilgilendiren AK Parti Bahçelievler Mahallesi Başkanı Ahmet Altındal, AK Parti olarak her seçimde olduğu gibi 2019 seçimlerinden de zaferle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Başkan Kutlu ise yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Bahçelievler Mahallesi Başkanı Ahmet Altındal ve yönetimine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.