Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 14:23

AK Parti heyetinden Başkan Duranay’a ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

AK Parti heyetinden Başkan Duranay’a ziyaret

14 Temmuz 2018 14:23


Ziyarette bir açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin; “Ülkemiz 24 Haziran tarihinde çok önemli bir seçimi daha geride bıraktı. Yeni Türkiye yolunda milletimiz yine çok önemli bir karar verdi. Yeni Türkiye yolunda toplumun her kesiminden olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan da büyük destekler gördük. Bu vesileyle bizlerde nezaket ziyaretlinde bulunuyoruz. Bugünde ilimizin önemli sivil toplum kuruluşu olan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve yönetim Kurulu ziyaret ettik. İnşallah Yeni Türkiye yolunda hep birlikte el ele yürüyeceğiz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyete teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç