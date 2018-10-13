AK Parti İl Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Nihat Karaaslan'ın yaptığı AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının açılış konuşmasını İl Başkanı Mehmet Dağtekin yaptı.

Mehmet Dağtekin konuşmasında, “AK Parti ailesi olarak sade üyesinden Cumhurbaşkanımıza kadar bir aileyiz. Bu aileyi bir dava bir araya getirdi. Bu davanın geçmişi özümüze dayanan bir davadır. Allah'ın izni ile gelecek nesillere iletilecek olan bir davadır. Liderimizin arkasında dil dik durarak mücadelemizi vereceğiz. AK parti teşkilatı olarak dövüşün, kavganın, çekişmenin olmadığı, sorunlara odaklanan bir çaba içerisinde olacağız. Biz enerjimizi bir birimizle didişerek değil, sarılarak kucaklaşarak, çok daha büyük hedeflere ulaşmak için harcayacağız” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, “Önemli bir sürece girdik. Yerel yönetimler seçimlerinin arifesindeyiz. Adıyaman Belediyesi olarak 4 buçuk yıldan beri çalışıyoruz. AK Parti'ye yakışır, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir temsilcisi olarak görev yapmaya çalıştık. Paranın dönmedi, ihalelerin parayla verilmediği, hiçbir işin parayla yapılmadığı bir belediyecilik yapmaya çalıştık. 500 kilometreye kadar asfalt yaptık. Benden önceki 20 yılda belediye başkanlığı yapan başkanlarımız buradalar. Bizim dönemimizde yapılan asfalt, alt yapı, kaldırımları bizden önceki dönemle mukayese etmeye hazırız” dedi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise konuşmasında istişarelere önem verdiklerini belirterek, “İl teşkilatları olarak her ay il danışma meclisi toplantılarını yapıyoruz. Yerel seçimler sürecine girdik. Bu süreçte yapmış olduğumuz hizmetleri anlatmalıyız. Yerel ve merkezi hizmetleri anlatmalıyız.Ülkemiz her alanda büyüyor. İçerideki hainlerle birlikte dış mihraklar, ülkemizin yükselişini durdurmak istiyor. Yapılan hizmetler göz önündedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “AK Parti olarak 15 yılda Türkiye'nin iktidar probleminden ziyade muhalefet sorunu olduğunu gösterdik. Ekonomiyi sağlamlaştıran, demokrasiyi geliştiren bir iktidar olduk. Millet kendi gücüyle, kendi içinden çıkan kişilerle hizmeti kendine seferber etti. Önce içme suyu bile olmayan köyler şimdi spor sahası istiyor. Evet bunlarda olacak. Vatan millet sevdalısı başka bir parti düşünebiliyor musunuz? Biz yeniden kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde çıkmak zorundayız. Türkiye'yi Türkiye yönetiyor. Türkiye'yi Amerika yönetmiyor” diye konuştu.