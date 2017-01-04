Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 13:58

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının yardım tırı yola çıktı

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının yardım tırı yola çıktı

04 Ocak 2017 13:58

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi, Suriye’ye doğru yola çıktı.
Halep’e yardım kampanyası kapsamında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından toplanan 1 tır dolusu yardım yola çıktı. Yardımlar hakkında bilgi veren Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, “Suriye’de yaşanan olaylara sessiz kalmak hiçbir şekilde bize yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği yol bizim yolumuzdur. Ülke olarak dünyada mazlumların yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Suriye’de ki mazlumlara yardım için elini uzattı. Kadın Kolları Başkanlığı olarak topladığımız 1 tır dolusu yardımı yerine ulaştıracağız” dedi.
Suriye’nin İdlip kentine gidecek olan ve içerisinde battaniye, kuru gıda ve kıyafet gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve gençler tarafından yardım tırı dualarla uğurlandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
5
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç