AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi, Suriye’ye doğru yola çıktı.

Halep’e yardım kampanyası kapsamında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından toplanan 1 tır dolusu yardım yola çıktı. Yardımlar hakkında bilgi veren Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, “Suriye’de yaşanan olaylara sessiz kalmak hiçbir şekilde bize yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği yol bizim yolumuzdur. Ülke olarak dünyada mazlumların yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Suriye’de ki mazlumlara yardım için elini uzattı. Kadın Kolları Başkanlığı olarak topladığımız 1 tır dolusu yardımı yerine ulaştıracağız” dedi.

Suriye’nin İdlip kentine gidecek olan ve içerisinde battaniye, kuru gıda ve kıyafet gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve gençler tarafından yardım tırı dualarla uğurlandı.