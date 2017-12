AK Parti Kahta Gençlik Kolları kongresi yapıldı

Olağan Kongresinde tek liste ile gidilen seçimde İbrahim Halil Dinçer, gençlik kolları başkanı olarak seçildi.

AK Parti Kahta İlçe Gençlik Kolları Teşkilatının 5. Olağan kongresi, Kahta Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ve yapılan kongreyle başkan seçilen AK Parti Kahta Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Halil Dinçer, “AK Parti Gençlik Kolları ilçe teşkilatı olarak bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda üzerimize düşen sorumluluğu her defasında layıkıyla yerine getirmenin huzuruyla, yenilenerek daha iyiye ulaşmak için çabalamaya devam ettik. Bunun sonucunda tekrar Gençlik Kolları Başkanlığına layık görüldük. Durmadan, yılmadan, her zaman ve her yerde davamızı yaşamaya ve anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Partili olmanın görev ve sorumluluğunun önemine dikkat çeken AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, “Bugüne kadar partimize hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Bizler bu göreve talip olurken, bu görevin ne denli sorumluluk ve önem arz ettiğini çok iyi biliyorduk. Her şeyden önce ilçemizde AK Parti’mizin çok yüksek bir oy potansiyeli var. Ak Partili olmak sorumluluk almak, insanların dertlerini kendi derdi olarak kabul etmek ve insanları olduğu gibi kabul etmektir. Bizler AK kadrolar olarak her daim bu erdeme nail olmalı ve görevlerimizi bu sorumluluk bilinci ile en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Bizim amacımız bu oy potansiyelini daha da yukarılara çıkartmak olacaktır. Bizler herhangi bir etnik grubun, her hangi bir bölgenin ya da bir ideolojik düşüncenin partisi değiliz. Biz Türkiye’nin partisiyiz. Bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyor ve yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Gençler bu ülkenin geleceğidirler. Dolayısıyla gelecek adına şimdiden üstlendiğiniz bu sorumluluk çok önemlidir. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesi için fert fert bu taşın altına sadece elimizi değil yüreğimizi de koymalıyız. Yeni seçilecek gençlik kolları başkanına görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ise konuşmasında, “Geçmişten günümüze bu yaşadıklarımız, bu milletin kaderiydi. AK Parti’nin çektiği sıkıntılar, kapatma davaları, AK Parti’ye kurulan kumpaslar, Gezi olayları 17-28 Aralık darbe olayları, AK Parti’nin varlığına göz dikenlerin yaptığı büyük planlardı. Ama bütün bu kumpaslar, hezeyanlar ve oyunlar Rabbimizin izniyle milletin duasıyla boşa çıktı. Biz burada gençlerimize özellikle milletimize bir teşekkürü borç biliyoruz. Eğer sımsıkı durmasaydık, Recep Tayip Erdoğan’ın, davamızın arkasında durmasaydık bu hainler emellerine ulaştıklarını zannedecekti. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli gençler işte AK Parti’ye ödetilen bu bedeller aslında bizim yüz yıllık medeniyetimize, yüz yıllık tarihimize ödetilen bedellerle aynıdır. Yüzyıl önce Çanakkale’de kimler karşımızdaysa bugün yedi düvel yine karşımızda olduğuna şahitlik ediyoruz. Ama şunu bilsinler o eski Türkiye yok. Emir alan para alan Türkiye yok. Şimdi her ortamda hakkı da hakikati da haykıran bir Türkiye var. Bir AK Parti var. Bir Recep Tayip Erdoğan var. Bir gençlik var” ifadelerini kullandı.

Ülkenin büyümesi ve gelişmesi ile beraber oynan senaryolara dikkat çeken TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Birileri biz büyüdüğümüz müddetçe, biz güçlendiğimiz müddetçe biz bu ecdadımıza uygun bir şekilde adaletle hükmettiğimiz müddetçe senaryolarını yazmaya devam ediyorlar. Türlü senaryolar, farklı sahnelerde farklı coğrafyalarda karşımıza çıkıyor. Bunun bilincinde olacağız sevgili gençler. Buna da dedik ya inandığımız tüm değerler için buradayız. Çünkü bu değerlerle yıllarca mücadele edenler hüküm sürdü. Çünkü bu milleti tanımayanlar, bu milletin dertleriyle dertlenmeyenler, bu milleti inançlarından koparmak isteyenlerle yıllarca mücadeleler verildi ve bu milletin adeta ensesinde boza pişirdiler. Milleti yok saydılar, ötekileştirdiler, ayrıştırdılar, inanan ve inanmayan dediler. Alevi dediler Sünni dediler, Türk dediler, Kürt dediler. Bütün farklılıkları taşıyarak zenginlik olması gerekirken onlar üzerinden fitne tohumları ekmeye çalıştılar. Bizleri tarihimizden bağlarımızdan koparmaya çalıştılar. İşte tek adam diyorlardı ya, tek tip diyorlardı ya. Ben ne diyorsam sen o olmak zorundasın. İmam hatipliler, başörtülü kardeşlerimiz, inanan kardeşlerimize belli hakların gelmesini hazmedemiyorlardı. Bu ülkenin başbakanı imam hatipli olduğu için içime sindiremiyorum dediler. Bir taraftan ekonomimizi, öbür taraftan da demokrasimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar. Yoklukla, yoksullukla yasaklarla mücadele ederek bu seviyeye geldik gençler. Bunların unutulmaması lazım çünkü bu dava, Ahmet Aydın’larla, sizlerle bir başkasıyla sınırlı değil. Sadece Adıyaman’da değil sadece Türkiye’de de değil çünkü biz biliyoruz ki dünyada bugün mazlumlara tek umut ışığı var. O da, Recep Tayip Erdoğan ve onun ülkesi Türkiye Cumhuriyeti’dir” şeklinde konuştu.

Kongreye, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Talha Yıldırım, Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ile ilçe başkanları ile partililer katıldı.