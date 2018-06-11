AK Parti mahalle çalışmalarına hız verdi

AK Parti mahalle çalışmalarına hız verirken son olarak Yenimahalle’de toplantı gerçekleştirildi. Yenimahalle Semt pazarında gerçekleştirilen mahalle toplantısına TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Milletvekili adayı Muhammet Fatih Toprak, İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Yenimahalle teşkilatımızın düzenlediği bu program AK Partimizin gücünü ve halkın nezdindeki karşılığını da ortaya çıkarmaktadır. Bütün çabamız ve gayretimiz 24 Haziran seçimlerinde en iyi sonuçları elde etmektir. Adıyaman’dan meclise 5 milletvekili gönderme hakkımız var. Bizler AK Parti camiası olarak 5 vekilin tamamına da talibiz ve bu hassasiyet ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda 24 Haziran da Cumhurbaşkanlığı seçimleri de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımızı ilk turda büyük bir oy oranıyla seçeceğiz. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Bizler AK Parti olarak teşkilatımızın tüm kademeleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayı içerisinde olduğumuz için çalışmalarımızı bu aya endeksli olarak yürütüyoruz. Zamanı en iyi şekilde değerlendirip tüm halkımıza ulaşmak istiyoruz. Halkımızdan aldığımız destek ile bayrağı en iyi yerlere taşımak için gayret ediyoruz. Bugün de Adıyaman’ın en büyük mahallesi olan Yenimahalle de sizlerle beraberiz. Yenimahalle 18 bin seçmeni ve 49 sandığı ile ilimizin en büyük mahallesidir” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Mahalle toplantılarımız partimizin en iyi şekilde teşkilatlandığının en büyük göstergesidir. Tüm teşkilat kademelerimiz ile top yekün 24 Haziran seçimlerine odaklanmış durumdayız. Bütün vatandaşlarımıza ulaşıp desteklerini alıyoruz. Adıyaman bu seçimde de en iyi şekilde bir sonucu elde edecektir. Bugün de ilimizin en büyük mahallesinde sizlerin yoğun teveccühü bizleri gayet memnun ediyor. El ele verip 24 Haziran’da ilimizde büyük biz zafer alacağımızın inancındayım. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve bu çalışmanın organizasyonu yürüten Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu.

Diğer protokol üyeleri de birer selamlama konuşmaları gerçekleştirerek, 24 Haziran seçimlerinin önemini dile getirdi.