AK Parti merkez ilçe başkanlığı seçim çalışmalarına start verdi

Merkez Bahçelievler Mahallesi parti temsilcileri ile daha önceki seçimlerde görev alan sandık görevlilerine yönelik parti binasında gerçekleştirilen toplantıya aynı zamanda AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, sandıkları ölçü olarak kabul ettikleri ve tüm seçmenlere ulaşacak şekilde bir çalışma modeli ortaya koyduklarını belirterek, "Sandık Bazlı Seçim Çalışması ile tüm seçmenlere ulaşmak istiyoruz. Böylece vatandaşlarımız ile sürekli, samimi ve kurumsal bir sürecin olmasını arzu ediyoruz. AK Parti olarak vatandaşlarımızın teveccühüne uygun bir teşkilat çalışması icra ediyoruz. Bu çalışmalar ile partimizin başarı çıtasını daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ile İbrahim Halil Fırat ise, seçim çalışmaları hakkında bilgiler vererek seçimlerde görev alacak bütün görevlilere başarı diledi.