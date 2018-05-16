AK Parti Milletvekili Aday Adayı Erkan Gözel’den İsrail’e tepki

İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alan ABD’nin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararını hiçe saydığını belirten Gözel, “İsrail, Filistin’de Müslüman kardeşlerimizi Dünya’nın gözü önünde bir kez daha katletti. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Hain saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Kudüs Müslümanların kırmızıçizgisidir, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Tüm dünya şunu iyi bilmeli ki Filistin ve Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Her zaman olduğu gibi şimdi de Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlumun yanında durmaya, onların savunucusu olmaya devam edecektir” diye konuştu.