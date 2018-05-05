AK Parti milletvekili aday adayları kendini tanıttı

AK Parti Kahta ilçe teşkilatında düzenlenen tanıtım toplantısına AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Halil Geyik, milletvekili aday adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Kahta ilçe teşkilatı tarafından parti binasında milletvekili aday adayları için düzenlenen tanıtım toplantısında milletvekili aday adayları kendilerini tanıtarak siyasi geçmişleri hakkında partilileri bilgilendirdi. Yapılan konuşmalarda AK Partinin sadece bir siyasi parti olmadığı, tüm mazlumları kucaklayan, ümmetin sorunları ile ilgilenen büyük bir dava olduğu vurgusu yapıldı. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ’ye de değinerek partililere birlik ve beraberlik mesajı verildi.