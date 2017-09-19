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19 Eylül 2017 10:00

AK Parti Milletvekili Metiner: “Bu karar en başta Kürtlere kaybettirecek”

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılacak bağımsızlık referandumunun Kürtlere zarar vereceğini kaydetti.

AK Parti Milletvekili Metiner: “Bu karar en başta Kürtlere kaybettirecek”

19 Eylül 2017 10:00


Memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde anne ve babası anısına yapılan Naze-Bedir Metiner Anaokulu’nun açılış merasimine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Metiner, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılacak bağımsızlık referandumu için, “Barzani’nin almış olduğu bu karar, en başta Kürtlere kaybettirecek bir karardır. Bu daha çok kendi iç muhalefetiyle ilgili olarak almış olduğu bir karara benziyor. Barzani’nin, Kuzey Irak’ın eski gücü kalmadı. Bir yanda da kendi iç muhalefeti var. Dolayısıyla kendi gücünü, karizmasını tekrar sağlamlaştırmak için daha çok iç nedenlerden kaynaklı böyle bir hamleye giriştiğini görüyoruz. Ama çok yanlış ve tehlikeli bir karar bu. Bu karar en başta Kürtlere kaybettirecek. Bölgede Türk, Arap, Kürt çatışmasını derinleştirecek bir karar. Umarım ve dilerim bu kararından vazgeçer. Bağdat hükümetinin Kuzey Irak yönetimine yönelik yanlış tutumları ortada ama bunlar siyaseten çözülebilecek meseleler” dedi.


Alınan kararın hem stratejik hem de taktiksel olarak çok yanlış bir hamle olduğuna dikkat çeken Metiner, “Ayrı bir devlet için referanduma gitmek bu aşamada stratejik olarak da taktiksel olarak da çok yanlış bir hamledir. Bölgeyi kan cehennemine dönüştürmek isteyenlerin değirmenine su taşır. Bundan en büyük zararı Irak Kürtleri görür. Biz Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak’ta da Kürtlerin kendi bölgelerinde özgür ve müreffeh yaşamaları gerektiğine inanıyoruz. Ama Barzani’nin Irak Kürtlerine kaybettirecek bu siyasi iç hamlesini de son derece yanlış ve tehlikeli buluyoruz. Umarız sağduyu hakim olur. Biz Türkiye olarak Barzani’nin yönetimini dost kabul ediyoruz. Ama Barzani’nin bölgeyi ateşe çevirecek ve bölge dışı devletlerinde müdahalesini sağlayacak, bölgeyi yeniden yeni bir Suriyelileştime sürecinde rol oynamasını da son derece sakıncalı buluyoruz. Bizim tepkimiz bunadır. Yoksa Irak Kürtlerinin kazanımına asla karşı değiliz. Suriye Kürtlerinin kazanımına asla karşı değiliz. Ama bölgeyi birbirine düşürmeye çalışan, bölge halklarını birbirine düşmanlaştırarak bölge üzerinde hakimiyet sağlamaya çalışan güç odaklarının değirmenlerine su taşıyacak böyle bir adımın son derece sakıncalı olduğunu söylüyoruz. Türkiye olarak kendilerini dostane bir biçimde uyarıyoruz. Umarım Türkiye’nin uyarılarını dikkate alır. Aksi takdirde gerçekten hepimizi üzecek gelişmeler ortaya çıkabilir” diye konuştu




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